Росіяни могли випустити на волю жорстокого вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко: що відомо

Засуджений за жорстоке вбивство 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов відбував покарання у Херсоні, проте після окупації міста він загадково зник. Окупанти могли випустити його на волю.

Про це повідомив колишній радник очільника поліції Одеської області Руслан Форостяк.

За даними Форостяка, Микола Тарасов відбував покарання за вбивство 11-річної дівчинки у Херсоні, проте після окупації міста, він зник.

"Вбивця та кат 11 річної Даші Лук'яненко - засуджений Микола Тарасов відбував свій 15 річний термін ув'язнення в Херсоні. Після звільнення правобережжя Херсонської області та виправного закладу, його вже там не було, десь зник під час окупації, кажуть окупанти відпустили всіх ув'язнених. Ще одна гримаса війни", - написав Руслан Форостяк.

У коментарі виданню "Інтент" адвокат родини Даші Лук'яненко Рубен Степанян підтвердив інформацію про Тарасова.

"Тобто найкращий варіант, що його кудись перевели, але не вдасться знайти відповідь куди. Також, звертались до засуджених, де він знаходиться, але не отримали відповідь і на це питання", - сказав Рубен Степанян.

Дарина Лук'яненко

Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко: що відомо

У селі Іванівка Одеської області у червні 2019 року загадково зникла 11-річна дівчинка. Вона йшла з ринку, де працює її мама на урок танцю до школи, проте дорогою дівчинка зникла.

Правоохоронці, волонтери та місцеві жителі тиждень шукали 11-річну Дашу. Її тіло знайшли 19 червня у вигрібній ямі будинку 22-річного мешканця Іванівки Миколи Тарасова, який виявився сусідом дівчинки. Він добре знав Дарину.

За даними слідства, чоловік задушив дівчинку руками, намагався зґвалтувати, завдав їй поранення гострим предметом, після чого зв'язав ноги скотчем, натягнув на голову пакет, замотав його скотчем, прив'язав до ніг камінь і скинув на триметрову глибину до вигрібної ями туалету.

Хлопець спочатку зізнався у вбивстві, проте потім почав це заперечувати. Батьки Тарасова ймовірно не знали про те, що їх син вбив сусідську дівчинку. Згодом мати перепросила за те, що виховала такого сина. У січні 2021 року Миколу Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі.

Жорстоко вбитій 11-річній Дарині Лук'яненко встановили пам'ятник у селищі Іванківка Одеської області.

Пам'ятник Даші Лук'яненко / Фото: Думская

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