"Росіяни можуть зробити ще одне джерело тиску": офіцер ЗСУ сказав, про який напрям йдеться

Має бути розуміння де і які сили та засоби противник накопичує.

Кількість диверсійно-розвідувальних операцій росіян на Сумщині зросла. Є інформація, що вони там накопичують необхідні сили для того, щоб розтягувати наші резерви.

Про це розповів Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, в ефірі "Еспресо".

"На Харківщині їм це вдалося. А хто зупинив ворога на Харківщині окрім бригади ТрО, яка укомплектована без мотопіхотних підрозділів? Туди були закинуті резерви. Це був спецпідрозділ Нацгвардії та інші спецпідрозділи. А якщо зараз паралельно піде на Сумщині, то ми з яких фронтів будемо знімати наш особовий склад?", – зауважив офіцер ЗСУ.

Він пояснив: коли почалися негаразди в Очеретиному, на той напрям з іншої ділянки перекинули 100-ту бригаду. Відтак накопичення резервів бажає бути кращим.

"Росіяни можуть зробити ще одне джерело тиску на наші Збройні сили та розтягувати наші резерви. Сьогодні вони пройшли на Харківщині, я думаю, що недалекий час, коли вони теж саме будуть робити десь на якихось ділянках на Сумщині. Однак це не буде безслідно для нашої розвідки, повинно бути розуміння де і які сили та засоби противник накопичує", – додав Лапін.

Раніше йшлося про те, що фіксується нарощення ворогом сил на кордонах. Йдеться про Сумщину та Чернігівщину.

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