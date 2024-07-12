Росіяни на Харківщині втратили цілу дивізію: Жорін розповів важливі подробиці

За його словами, в смузі української бригади наразі бої стали трохи меншими, тому що російським окупантам на цій ділянці фронту важко.

Російські окупанти намагалися тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовували для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита.

Про це в ефірі “1+1” повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Так склалося, що пару місяців тому ми опинилися знов на одному з основних напрямків зусиль ворога і, відверто кажучи, це не дуже прості пару місяців були. Це важкі бої були весь цей час в районі Борової. Ворог в смузі нашої бригади намагався наступати силою дивізії. На даний момент можу констатувати, що дивізія ця розбита... свій потенціал вона втратила, наступальні сили здебільшого вона втратила через велику втрату саме серед особового складу. Жодного успіху в зоні відповідальності 3-ї штурмової бригади вони не отримали. Тобто взагалі жодного метра”, - наголосив Максим Жорін.

За його словами, в смузі української бригади наразі бої стали трохи меншими, тому що російським окупантам на цій ділянці фронту важко.

“Є спроби штурмових дій, але вже не з такою динамікою, не з такою інтенсивністю. Здебільшого ми намагаємося ворога знищувати за допомогою безпілотних роботизованих комплексів, в основному це FPV, "зброси" і в тому числі наземні роботизовані комплекси. І саме за рахунок цього намагаємося вберегти життя та здоров’я нашого особового складу. На даний момент ворог намагається перенести свої зусилля на смуги відповідальності сусідніх бригад, сподіваючись, що там в нього більше успіху”, - підкреслив військовослужбовець.

Нагадаємо, що пропагандисти Соловйов та Шуригін заявили про великі проблеми в армії РФ.

Поклали майже дивізію, але не отримали ні метра! Жорін про бої на Харківщині

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