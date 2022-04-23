Росіяни на окупованих територіях Луганщини примушують фермерів розпочати посівну

Російська окупаційна адміністрація на захоплених територіях в Луганській області змушує місцевих фермерів розпочати посівні роботи.

Зокрема, так факти фіксують у Сватівському район. Загарбники країни-агресорки обіцяють, що забезпечать фермерів паливом. Втім, за це більшу частину зібраного врожаю вилучать на власні потреби.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Втім, така "пропозиція" ворога не викликала ажіотажу серед місцевих фермерів.

"Аграрії Сватівського району не підтримують такої пропозиції. Через це влада так званої "ЛНР" тисне на них, погрожує конфіскувати сільгосптехніку, посівний матеріал та ув’язнити", - наголосила Денісова.

Як повідомлялося, в Україні понад 30% сільськогосподарських полів через війну, яку розв'язала Росія, не будуть придатними для посіву зернових цьогоріч. Основними причинами є - активні бойові дії, а також велика кількість мін та інших боєприпасів, залишених на полях.

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