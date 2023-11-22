Росіяни на окупованих територіях нервують через велику кількість дітей, охочих вчити українську – ЦНС

Ворог ніяк не звикне, що на ТОТ не раді нічому російському.

Свідомі українці в окупації, попри те, що перебувають у надскладних умовах, продовжують боротись за свою ідентичність – говорити українською та вивчати рідну мову. Звісно ж, це дуже дратує російських окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Мова – це код нації

Як відзначають у ЦНС, у школах на ТОТ тимчасово дозволено відвідувати уроки з української мови, якщо є відповідна заява батьків. Очікувано, що ворог здійснює неабиякий тиск на них. Утім, кількість заяв щодо бажання вивчати українську значно більше, ніж очікували у Кремлі.

"Ув регіоні не вистачає підручників, адже для таких уроків росіяни надрукували свої підручники української мови з розповідями про “братні народи” й виправдовуванням окупації. Проте кількість примірників завезли на ТОТ набагато менше, ніж охочих вчити рідну мову", – зазначають у Центрі.

Російські загарбники відреагували на цю ситуацію у традиційній манері. Окупаційна адміністрація просто поставила завдання директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками. Ворог очікує, що ті відмовляться від вивчення їхньою дитиною рідної мови.

Напередодні стало відомо, що загарбники на окупованих територіях створили "школу блогерів" через брак пропагандистів.

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