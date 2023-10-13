Росіяни на окупованих територіях замінюють місцевих священиків на "своїх"

Так звані "священики" з РПЦ при цьому займаються агентурною діяльністю та передають інформацію про вірян російським спецслужбам.

Російські загарбники продовжують утискати релігійні громади на тимчасово окупованих територіях та замінюють місцевих священників на своїх.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що ворог примусово включає релігійні громади УПЦ МП до складу російської православної церкви.

"Тих священиків, що відмовляються йти на співпрацю з ворогом, при цьому замінюють на відряджених окупантів із РПЦ. Крім цього, представники РПЦ також займають посади в інших церковних громадах на ТОТ, наприклад, в захоплених храмах ПЦУ. Особлива увага при цьому приділяється Маріуполю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ЦНС заявили, що так звані "священики" з РПЦ при цьому займаються агентурною діяльністю на тимчасово окупованих територіях, збираючи дані про патріотично налаштованих парафіян та священнослужителів. Ці дані потім передаються російським спецслужбам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "духівника Путіна" призначили главою РПЦ в Криму замість місцевого колаборанта.

Крім того, ми раніше інформували, що священника УПЦ МП Івана Курмоярова, який втік з України в РФ від "бандерівців", запроторили за ґрати на три роки, звинувативши у поширенні "фейків" про російську армію.

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