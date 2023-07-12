Росіяни на окупованих землях зі шкільних музеїв забирають все, що нагадує про Україну — ЦНС

Окупанти на захоплених землях України продовжують пропагандистську діяльність і вилучають зі шкільних музеїв будь-які згадки та експонати, які нагадують про Україну.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Офіційно це подається як "громадський моніторинг шкільних музеїв", який нібито виконують активісти путінської партії "єдіная росія", разом з "небайдужими школярами". Проте насправді перевірку здійснюють колаборанти з окупаційних адміністрацій під наглядом співробітника ФСБ.

"Головним завданням є вилучати українську символіку, літературу, якщо така досі залишилась, й створювати новий музей. Наприклад в честь уродженця краю, який воював в другій світовій, або служив в НКВС чи був ідейним комуністичним діячем", - пояснюють в ЦНС.

Тобто, окупанти фактично уніфіковують усі шкільні музеї тимчасово окупованого півдня, аби ті нічим не відрізнялася "від умовного музею школи десь у Барнаулі".

"Таким чином це є елемент як пропаганди серед дітей, так й ще один метод знищення української ідентичності в регіоні", - підкреслюють в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники посилюють пропаганду на окупованих територіях Херсонської області, щоб підвищити лояльність цивільних до окупантів. Так, загарбники просувають у виданнях та месенджерах наративи, мовляв, російське керівництво сприяє підвищенню рівня життя мешканців регіону; економічний форум у Санкт-Петербурзі "продемонстрував сильні сторони Херсонської області та сприятиме тісній інтеграції регіону в РФ"; російські вищі навчальні заклади готові приймати абітурієнтів із Херсонської області; Україна відмовилася від історичного минулого та нехтує славою "дідів".

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