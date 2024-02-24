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Росіяни на ТОТ намагається забезпечити "високий рівень підтримки" президента РФ: до чого вдалися

Росіяни на ТОТ намагається забезпечити "високий рівень підтримки" президента РФ: до чого вдалися

Вибори президента РФ / Фото: Associated Press

Загарбникам потрібно продемонструвати лояльність місцевого населення.

Кремль поставив завдання окупаційній владі забезпечити "високий рівень підтримки" президента РФ Володимира Путіна серед місцевої молоді. Зазначений показник не повинен бути нижче 72%.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Відповідно до всіх методичних рекомендацій та вказівок з адміністрації президента РФ, серед української молоді на ТОТ поширюються наративи, які містять викривлену інформацію про Україну в цілому та бажання країн Заходу знизити російський вплив на міжнародній арені", – зауважують у підпіллі.

Нагадаємо, кримське підпілля демонструє бойкот псевдовиборам президента РФ. Так, активісти "Жовтої стрічки" пройшлися вулицями Сімферополя та розповсюдили патріотичні листівки й наклейки.

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