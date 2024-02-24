Росіяни на ТОТ намагається забезпечити "високий рівень підтримки" президента РФ: до чого вдалися

Кремль поставив завдання окупаційній владі забезпечити "високий рівень підтримки" президента РФ Володимира Путіна серед місцевої молоді. Зазначений показник не повинен бути нижче 72%.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Відповідно до всіх методичних рекомендацій та вказівок з адміністрації президента РФ, серед української молоді на ТОТ поширюються наративи, які містять викривлену інформацію про Україну в цілому та бажання країн Заходу знизити російський вплив на міжнародній арені", – зауважують у підпіллі.

Нагадаємо, кримське підпілля демонструє бойкот псевдовиборам президента РФ. Так, активісти "Жовтої стрічки" пройшлися вулицями Сімферополя та розповсюдили патріотичні листівки й наклейки.

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