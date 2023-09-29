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Росіяни на ТОТ не можуть знайти достатньо колаборантів, охочих співпрацювати

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Росіяни на ТОТ не можуть знайти достатньо колаборантів, охочих співпрацювати

Колаборанти на окупованих територіях / Фото: Associated Press

Росіяни ніяк не звикнуть, що в Україні їх не зустрічають "хлібом та сіллю".

Так, окупанти досі не можуть набрати колаборантів у так звані "адміністрації" на тимчасово захоплених територіях. Недоукомплектування подекуди складає 60%.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що відомо

Як зауважують у ЦНС, кількість гастролерів з РФ в окупаційних адміністраціях має суттєво знизитись, проте з цим є проблеми. Так, на ТОТ є районні окупаційні адміністрації, де недоукомплектування складає 60%.

"Для подолання дефіциту окупанти обіцяють місцевим соцпакет та підвищену зарплату, знижують вимоги, проте все одно не можуть укомплектувати штат", – йдеться у повідомленні.

Нічого дивного, тому що переважна більшість місцевих розуміє, якими будуть наслідки роботи на ворога. Симпатизує росіянам мінімальна кількість людей.

Раніше зазначалося, що загарбники провели рейд з паспортизації населення Херсонщини. Крім того, чоловікам вручали повістки, щоб використати у війні проти їхньої ж держави.

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Дата публікації
Перегляди
579
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