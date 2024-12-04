Росіяни на ТОТ відклали введення обов’язкового страхування через масовий саботаж – ЦНС

Українці на ТОТ перебувають під постійним тиском окупаційної влади.
Росіяни змушені відкласти введення обов’язкового страхування населення на тимчасово окупованих територіях до 1 січня 2026 року через масовий саботаж. Основна причина – низький рівень примусової паспортизації.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Зазначається, що попри постійні рейди та тиск, лише трохи більш ніж половина жителів ТОТ отримали російські паспорти.
"Місцеві продовжують ігнорувати загарбницькі ініціативи, що змушує ворога коригувати свої плани щодо “інтеграції”", – розповіли у ЦНС.
Нагадаємо, в анексованому Криму діти у захопленому Росією центрі відпочинку "Артек" змушені щонайменше шість годин на тиждень займатися виробництвом допомоги для російської армії.
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