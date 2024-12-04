Росіяни на ТОТ відклали введення обов’язкового страхування через масовий саботаж – ЦНС

Українці на ТОТ перебувають під постійним тиском окупаційної влади.

Росіяни змушені відкласти введення обов’язкового страхування населення на тимчасово окупованих територіях до 1 січня 2026 року через масовий саботаж. Основна причина – низький рівень примусової паспортизації.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що попри постійні рейди та тиск, лише трохи більш ніж половина жителів ТОТ отримали російські паспорти.

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"Місцеві продовжують ігнорувати загарбницькі ініціативи, що змушує ворога коригувати свої плани щодо “інтеграції”", – розповіли у ЦНС.

Нагадаємо, в анексованому Криму діти у захопленому Росією центрі відпочинку "Артек" змушені щонайменше шість годин на тиждень займатися виробництвом допомоги для російської армії.

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