Росіяни на Запоріжжі обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Оріхова та Малої Токмачки

Окупанти за добу зруйнували щонайменше 3 цивільні об'єкти на Запоріжжі.

Впродовж минулої доби, 24 липня, росіяни вели вогонь по позиціях українських захисників, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Окрім цього, за повідомленням поліції, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка та Оріхів.

До правоохоронців надійшло 3 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

З тимчасово окупованої території впродовж минулої доби було евакуйовано 1006 людей, з них 297 – діти.

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