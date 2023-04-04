Росіяни на Запоріжжі за день цинічно зруйнували кілька навчальних закладів (фото)

Російські окупанти 3 квітня завдали авіаційного удару по одному з населених пунктів Пологівського району. Росіяни пошкодили два корпуси навчального закладу.

Російські окупанти в Запорізькій області пошкодили два корпуси навчального закладу та повністю зруйнували двоповерховий корпус гімназії.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, росіяни завдали авіаційного удару по одному з населених пунктів Пологівського району. Там вони пошкодили два корпуси навчального закладу та тепловий перехід між спорудами. Зайнялася пожежа, загальна площа якої сягнула 100 “квадратів”.

Того ж дня росіяни завдали повторного удару та повністю зруйнували двоповерховий корпус гімназії.

“Внаслідок ворожої атаки загорілися уламки будівлі на площі 100 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Рятувальники, які прибули на місце, оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів”, - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, що аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомили про успіхи Збройних сил України в Запорізькій області.

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