Росіяни наблизилися впритул до Покровська: стоять лише за 10 км від міста – деталі

Російські окупанти наблизились майже впритул до міста Покровськ Донецької області і розташовуються за 10 км від околиць міста.

Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

"Бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов впритул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трішки більше 10 кілометрів від околиць міста", – сказав начальник МВА.

За його словами, росіяни цинічно атакують критичну, приватну та житлову інфраструктуру, гинуть люди. Добряк закликав місцевих жителів не зволікати з евакуацією, особливо сімей з дітьми та людей похилого віку.

"Ситуація погіршується і краще не стане", – попередив керівник МВА.

Покровський напрямок на карті / Фото: Deepstatemap

Нагадаємо, що за минулу добу ворог провів 58 штурмів на Покровському напрямку.

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