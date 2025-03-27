Росіяни намагалися завдати удару по рятувальниках у Конотопі, які приїхали після першої атаки - мер

Під час першого удару одна людина отримала поранення.

Російські загарбники в ніч проти 27 березня завдали повторного удару по місту Конотоп, що на Сумщині, намагаючись поцілити у рятувальників, які прибули на виклик після попередньої атаки.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Він повідомив, що повторний удар прийшовся по місцю де працювали екстрені служби після попередньої атаки.

"Спроба вдарити по рятувальниках і швидких", – зазначив міський голова.

Повідомляється, що під час першого удару безпілотників одна людина отримала поранення.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки ворожих безпілотників на Харківщині троє людей отримали поранення.

Ми раніше інформували, що російські дрони тероризують жителів Запорізької області, загарбники "полюють" на цивільних.

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