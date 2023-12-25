Росіяни намагаються компенсувати брак правоохоронців на ТОТ: до чого вдався ворог

Як завжди, окупанти намагаються втягнути українців у скоєння злочинів проти рідної держави.

Російські окупанти намагаються доукомплектувати підрозділи правоохоронних структур на ТОТ. Для цього вони вербують місцеве населення на півдні України.

Про це пише Центр національного спротиву.

Для допомоги росіянам і завдання шкоди українцям

Як повідомляють у ЦНС, впродовж поточного місяця російсько-окупаційна влада на ТОТ Запорізької області проводила агітацію щодо вступу в ряди підрозділів "федеральної служби військ" так звана "Росгвардія". Переважно ворог поширював свою агітацію через місцеві засоби масової інформації та соціальні мережі.

"Завдання, які будуть покладені на дані підрозділи, це патрулювання міст в пошуках нелояльних українців й укріплення та будівництво військових укріплень для росіян. Також будуть покладені обов’язки щодо проведення "просвітницької" діяльності у навчальних закладах, тобто пропаганда", - підсумували у Центрі.

Раніше стало відомо, що на ТОТ у росіян дефіцит водіїв громадського транспорту.

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