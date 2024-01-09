Росіяни намагаються мобілізувати українців на окупованих територіях: деталі від ГУР

Росіяни намагаються залучити до свого війська чоловіків, які залишилися на окупованих територіях України. Зокрема, Москва активізувала механізми примусової мобілізації в окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей.

Про це інформує ГУР.

Цинізм на звичному рівні

Окупанти активізувалися в питанні примусової мобілізації на ТОТ. Це пояснюється двома причинами:

необхідністю покривати втрати особового складу;

зниженням підтримки війни серед російського населення.

Як відзначають у відомстві, оголосити масштабну хвилю мобілізації в державі-агресорі Кремль вважає неможливим напередодні виборів. Натомість відправлення на поле бою українців навряд чи викличе невдоволення серед громадян РФ. Так, під загрозою опинилися всі: чоловіки від 18 до 65 років, а нерідко – 16-17-річні юнаки.

"Нині чекісти особливу увагу зосередили на фермерах: по господарствах у низці населених пунктів росіяни розіслали письмові вимоги негайно стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку", – зазначається у повідомленні.

Традиційно, за невиконання вимог росіяни збираються карати. Так, на сільськогосподарські підприємства чи окремих фермерів будуть накладати штрафи в розмірі 400 тисяч рублів (близько 4 500 доларів). Однак, знаючи росіян, покриття цієї суми аж ніяк не гарантує уникнення від участі у війні проти своєї ж держави на боці держави-агресора.

"Ультиматуми, погрози та репресії щодо населення, яке залишається на поневолених українських землях – системна злочинна політика Москви", – підсумували в ГУР.

Нагадаємо, російський опозиціонер сказав, коли у РФ відбудеться ще одна хвиля мобілізації.

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