Росіяни намагаються підкупити місцевих у Херсоні перед псевдореферендумом: як саме окупанти дурять людей

На території тимчасово окупованого Херсона російська влада намагається підкупити місцеве населення перед псевдореферендумом.

Росіяни навмисно блокують всі виплати з України та створють гуманітарну кризу. Натомість пропонують людям рублі за умови отримання російського паспорта.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка".

"Тактика окупанта досить примітивна, російські "маріонетки" навмисно блокують всі виплати з України, створюючи гуманітарну кризу та на цьому фоні пропонуючи своє грошове забезпечення на умовах отримання російського паспорта і відмови від українського громадянства", - йдеться в повідомленні.

Усі ці показові дії з надання будь-якої допомоги місцевому населенню Кремль висвітлює у своїх пропагандистських ЗМІ. Ті, своєю чергою, перекручують інформацію, мовляв херсонці підтримують російську владу та окупанта.

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"Від безвиході декому доводиться йти на вимушене приниження та приймати умови окупанта, але таких людей дуже мало. Здебільшого місцеве населення відмовляється від будь-якої псевдодопомоги російської влади", - кажуть в ОУ "Каховка".

В такому випадку окупанти також знайшли лазівку і почали проводити пенсійні виплати за мовчазною згодою "для заспокоєння свого населення, яке потребує хліба та видовищ".

"Російська влада вносить до даних свого окупаційного пенсійного фонду "мертві душі", аби завищувати показники видачі пенсій. Таким чином окупанти одночасно завищують показники підтримки місцевих й привласнюють кошти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російська влада головною причиною вторгнення своїх військ на територію України називала "порятунок" своїх громадян від ущемлення. Тому видавання російських паспортів є виправданням перебуванню окупанта на українській території.

"Не піддавайтеся на провокації "маріонеткової" влади рф, не отримуйте російський паспорт. Пам’ятайте, Україна єдина! Херсон це Україна! Влада України не покине своїх громадян та зробить все можливе, щоб врятувати вас від окупанта. Збройні Сили України знищать ворога та відновлять територіальну цілісність нашої держави", - наголосили в ОУ "Каховка".

Нагадаємо, Росія майже завершила підготовку так званих "референдумів" на окупованих територіях.

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