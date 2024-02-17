Росіяни намагаються приховати реальні втрати під Авдіївкою

У Росії намагаються максимально приховати втрати РФ під Авдіївкою. Так, кремлівські пропагандисти отримали завдання якомомга сильніше зачистити інформаційний простір від реальних даних щодо втрат в Україні.

Про е повідомляє Центр національного спротиву.

Активісти спільноти "Кібер Спротив" зламали операторів російській моніторингової системи "Катюша". У доступ хакерів потрапила телеграма з наративами щодо того, як потрібно коментувати наступ росіян на Авдіївку. Зокрема, йдеться про замовчування втрат та обмеженням доступу ЗМІ до інформації про реальні втрати на Авдіївському напрямку.

“Документ, представлений нижче, отриманий зі скриньки начальника групи інформаційного забезпечення Беляєва Дениса Леонідовича. Закликаємо вас бути зараз особливо уважними і довіряти лише офіційним джерелам”, – зазначають у "Кібер Спротиві".

Раніше зазначалося, що армія РФ зазнала шалених втрат російської піхоти під час штурму Авдіївки. Так, окупанти почали залучати підрозділи головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ. Так, російські грушники були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях.

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