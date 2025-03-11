Росіяни намагаються проникнути на Сумщину: яка ситуація на кордоні

Армія Російської Федерації здійснює спроби проникнення на територію Сумської області в напрямку Новенького.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі "Еспресо".

З його слів, загарбники прагнуть перерізати логістичні шляхи ЗСУ, які забезпечують українських бійців в межах Курської операції. Втім, Сили оборони України не дають можливості окупантам реалізувати задумане.

"Деякий час тому такі дії були більш активними, навіть із залученням колон техніки. Ворог здійснював наступ у напрямку населеного пункту Журавка. Тоді прикордонники та ЗСУ знищили ці колони техніки, і ворог не зміг наблизитися до нашого кордону", - розповів Демченко.

Російські загарбники знову прориваються на територію України, аби закріпитися та розширити зону бойових дій в напрямку Новенького. Втім, групи окупантів знищують ще біля лінії держкордону.

"Цей населений пункт був вже фактично знищений. Наразі ворог не може використовувати техніку, оскільки місцевість цьому не сприяє. Замість цього він намагається заходити на нашу територію невеликими групами по 2-5 військовослужбовців. Однак засоби, які використовують ЗСУ й прикордонники на цьому напрямку, не дозволяють ворогу розширити зону активних бойових дій і навіть не дають їм змоги закріпитися", - наголосив речник ДПСУ.

Як повідомлялося, днями ЗСУ знищили поблизу Суджі велику групу російських диверсантів. В Курській області армія РФ намагалась проникнути на підконтрольну ЗСУ територію, використовуючи підземні комунікації.

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