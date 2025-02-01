Росіяни намагаються просуватися Харківщиною: Братчук повідомив про небезпеку

Армія агресорки Росії продовжує спроби наступу на Куп'янському напрямку. Окупанти прагнуть захопити нові території на Харківщині.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в інтерв'ю "Главреду".

"Куп'янський напрямок цікавий для ворога. Він дійсно там активізувався. Українські підрозділи працюють у відповідь", - наголосив Братчук.

За його словами, окупанти прагнуть максимально просунутися і на Харківщині, і на Донеччині. Зокрема, Куп'янськ-Вузловий є важливим населеним пунктом для окупантів через залізницю та логістику.

"Вся російська військова логістика побудована на використанні залізниць. Тому ворог намагається захопити такі локації з метою подальшого руху", - пояснив Братчук.

Загарбники, наголошує він, намагаються створити умови з метою подальшого просування своїх військ шляхом створення невеличких плацдармів. Зокрема, по річці Оскіл, аби просуватися вперед по відтінках Куп'янська і Куп'янська-Вузлового.