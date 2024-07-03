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Росіяни намагаються використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря - Генштаб ЗСУ

Росіяни намагаються використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря - Генштаб ЗСУ

Російські військові провели майже 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї. / Фото: Associated Press

З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 02.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу. 

З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Протягом доби завдавав по території України ракетного удару однією ракетою.

Крім того, терористи здійснили 41 авіаудар - зокрема, скинули 58 КАБів. Окрім того, загарбники залучили 457 дронів-камікадзе та провели майже 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї. 

Нагадаємо, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Євген повідомив, що окупанти засипають місто Торецьк КАБами. З його слів, бойові дії дуже активізувалися. 

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