Росіяни намагаються використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря - Генштаб ЗСУ

З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 02.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу.

З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Протягом доби завдавав по території України ракетного удару однією ракетою.

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Крім того, терористи здійснили 41 авіаудар - зокрема, скинули 58 КАБів. Окрім того, загарбники залучили 457 дронів-камікадзе та провели майже 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Нагадаємо, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Євген повідомив, що окупанти засипають місто Торецьк КАБами. З його слів, бойові дії дуже активізувалися.

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