Росіяни намагаються вирівняти лінію оборони в районі Роботиного: що це значить

Армія РФ намагається вирівняти лінію оборони в районі Роботиного. Якщо окупанти матимуть успіх, можуть почати його розвивати.

Про це у межах проєкту "Спостережний пост" сказав заступник начальника штабу з бойового управління 118-ї окремої механізованої бригади Ілля Матвійчук.

"Це залежить від того успіху, який вони будуть мати. Якщо вони зайдуть на ті території, які вони втратили, і якщо побачать, що успіх розвивається – вони почнуть його розвивати. Підтягнуть оперативні резерви й підуть далі", – говорить він.

Раніше Матвійчук пояснив, чому ЗСУ не вдався наступ в районі Роботиного.

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