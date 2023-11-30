Росіяни намагаються змінити населення тимчасово окупованих територіях: завозять мігрантів з Центральної Азії

Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях.
У межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на ТОТ мігрантів з Центральної Азії.
Про це пише Центр національного спротиву у повідомленні на сайті.
Їх загальна кількість на ТОТ вже перевищила 100 тисяч осіб. Більшість з них працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства.
Зауважимо, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань. За допомогою ОЗГ росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить.
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