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Росіяни намагаються змінити населення тимчасово окупованих територіях: завозять мігрантів з Центральної Азії

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росіяни намагаються змінити населення тимчасово окупованих територіях: завозять мігрантів з Центральної Азії

Фото ілюстративне. Росіяни намагаються змінити корінне населення / Фото: Цензор.нет

Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях.

У межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на ТОТ мігрантів з Центральної Азії.

Про це пише Центр національного спротиву у повідомленні на сайті. 

Їх загальна кількість на ТОТ вже перевищила 100 тисяч осіб. Більшість з них працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства.

Зауважимо, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань. За допомогою ОЗГ росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить. 

Нагадаємо, британський генерал підрахував, скільки грошей і часу потрібно Україні для перемоги: фантастична сума.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Найвідвертіше інтерв’ю з Дмитром Бубликом: про реальні втрати, заради чого росіяни йдуть вбивати!

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Перегляди
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