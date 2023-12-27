Росіяни намагаються знайти нові точки для скидування бомб після збиття трьох Су-34 - Гуменюк

Противник намагається застосовувати нові тактики та планує їх випробувати.

Російські загарбники намагаються знайти нові точки для скидування бомб після втрати трьох винищувачів Су-34 у Херсонській області.

Про це в етері телемарафону заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона заявила, що після збиття трьох винищувачів Су-34, загарбники значно знизили активність стратегічної авіації на півдні.

Противник намагається застосовувати нові тактики та планує їх випробувати.

"Вони намагаються знайти нові точки для запуску літаків, де вони можуть діяти, уникаючи ураження. Однак, з огляду на їхній нещодавній невдалий досвід, вони будуть гранично обережні під час наступних вильотів", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові збили п'ять російських літаків за три дні, що відомо про великий успіх ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російських Су-30 та Су-34.

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