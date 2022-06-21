"Росіяни нападають, в атаку": в ЗСУ показали, як готують новітню "біозброю" проти окупантів (відео)

"Росіяни нападають, в атаку": в ЗСУ показали, як готують новітню "біозброю" проти окупантів (відео)

Українські захисники отримали нову "біозброю".

"Крилатий спецназ" вже проходить навчання і готовий чинити опір окупантам.

Відео тренувань виклали на одному з телеграм-каналів.

"ЗСУ підготували "біологічний загін" каченят. Вони навіть дисципліна краще, ніж в орків", - повідомляють автори.

На кадрах видно, як боєць ЗСУ "виховує" зо два десятка гусенят. Вони стадом бігають за українським захисником. Останній примовляє: "Росіяни нападають, всі за мною", і гусенята загоном мчать за "командиром".

Після "бою" вони дружньо повертаються в "казарму" і розходяться.

Увага, відео містить нецензурну лексику!

Нагадаємо, що у центрі Дніпра рятувальники діставали каченят із каналізаційного стоку. Подія сталася на вулиці Князя Ярослава Мудрого.

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