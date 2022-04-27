Росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановкові сюжети: СБУ перехопила розмову

Російські спецслужби влаштовують постановочні сюжети у засобах масової пропаганди: окупанти вивозять іноземців з Херсону до Криму для піару.
СБУ отримала докази, як офіцери ФСБ придумують фейки, організовуючи насильну евакуацію людей з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Українські правоохоронці отримали доступ до телефону співробітника ФСБ. Росіянин курував створення "картинки" для окупантів в Херсонській області. Крім того, відповідав за "спецоперацію з евакуації" в Крим 19 громадян В’єтнаму, які працювали на ринку в Херсоні.
"Знімай цих в'єтнамців на телефон. Нехай вони кажуть, що ми хочемо тут жити. Прийшли росіяни і тепер настане мир у всьому світі. Знімай щасливі обличчя, щоб вони раділи. Типу ми раді росіяйським хлопцям", - йдеться у перехопленій розмові.
У фіналі мало вийти відео, де іноземці б дякували Російській Федерації за порятунок. Втім, виявилося, що в’єтнамці не хочуть виїздити з міста. "Вони із застереженням ставляться до всього і нікуди їхати не хочуть. Тобто їх все тут влаштовує, їм все тут подобається", - каже один із співрозмовників.
Потім з’ясувалося, що вони частково виїхали самостійно до Одеси. Російські окупанти влаштували погоню, але на вокзалі застали вже не 19, а 14.
"Того ж дня російська вата смакувала "новину" про евакуацію до Криму аж 140 вдячних іноземців… Адже сюжети росТБ потребують великих масштабів", - йдеться у повідомленні СБУ.
Як повідомлялося, російські засоби масової пропаганди 26 квітня тиражують в Інтернеті новину про нібито знищення декількох військових Збройних сил України під час бою. Проте повідомлення ворога про знищення офіцерів ЗСУ – черговий фейк.
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