Росіяни наступають із застосуванням бронетехніки на важливий населений пункт на Донеччині

На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються блокувати Велику Новосілку на Донеччині. Окупанти наступають із застосуванням бронетехніки, використовуючи складні погодні умови.

Про це повідомили в пресцентрі оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.

Внаслідок "вогневого впливу" Сили оборони знищили два танки та п’ять бронемашин противника.

"Незважаючи на численні втрати в особовому складі, ворог продовжує штурмові дії на околицях Великої Новосілки. Воїни Сил оборони ведуть виснажливі оборонні бої", - зазначили в ЗСУ.

В ОСУВ додають, що українські військові ведуть виснажливі оборонні бої.

Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, росіяни можуть окупувати важливий населений пункт на заході Донеччини. Окупація Великої Новосілки можлива за умови, що російські війська збережуть нинішні темпи просування в цьому районі.

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