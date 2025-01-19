Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни наступають із застосуванням бронетехніки на важливий населений пункт на Донеччині

Росіяни наступають із застосуванням бронетехніки на важливий населений пункт на Донеччині

Війна. / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат.

На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються блокувати Велику Новосілку на Донеччині. Окупанти наступають із застосуванням бронетехніки, використовуючи складні погодні умови. 

Про це повідомили в пресцентрі оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.

Внаслідок "вогневого впливу" Сили оборони знищили два танки та п’ять бронемашин противника.

"Незважаючи на численні втрати в особовому складі, ворог продовжує штурмові дії на околицях Великої Новосілки. Воїни Сил оборони ведуть виснажливі оборонні бої", - зазначили в ЗСУ.

В ОСУВ додають, що українські військові ведуть виснажливі оборонні бої.

Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, росіяни можуть окупувати важливий населений пункт на заході ДонеччиниОкупація Великої Новосілки можлива за умови, що російські війська збережуть нинішні темпи просування в цьому районі.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація