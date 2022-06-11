Росіяни наступають у Попаснянському районі, ворог закріплюється на околицях села Оріхове - Генштаб

Росіяни наступають у Попаснянському районі, ворог закріплюється на околицях села Оріхове - Генштаб

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове.

Окупанти країни-агресорки Росії мають частковий успіх. Росіяни закріплюються на північній околиці населеного пункту Оріхове, що у Попаснянському районі Луганщини. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку.

Про це повідомили 11 червня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За минулу добу на Донбасі було відбито 14 атак ворога. Українські військові знищили чотири танки, дві артилерійських системи, 11 бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу "Орлан-10".

До слова, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти увійшли в Оріхове. Крім того, упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі.

Нагадаємо, розпочалася 108 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують зусилля у наступі на Слов'янськ і проводять штурм у Сєвєродонецьку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 червня.

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