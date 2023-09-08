Росіяни не блокують судна в Чорному морі, але вдаються до хитрощів — речник ВМС

Російський флот зараз не блокує судна в акваторії Чорного моря. Російські військові зайняті тим, що охороняють свої пункти постійної дислокації та узбережжя, але все одно вдаються до хитрощів.

Про це розповів речник ВМС Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

"Зараз вони (росіяни - ред.) здебільшого зайняті тим, що несуть службу з охорони і оборони своїх пунктів постійної дислокації, місць базування, свого узбережжя. Їх тактика в Чорному морі зводилася до дуже простої формули: 12 морських миль – це суверенна територія, це територіальне море так зване. Це та частина моря від берега, яка є фактично територією держави", – сказав речник ВМС.

Однак, за його словами, флот Росії вдається до хитрощів, щоб створити видимість контролю над Чорним морем і вантажними перевезеннями як для внутрішньої російської аудиторії, так і для світової.

"Вони, користуючись міжнародним правом, перекривають ділянку моря в цій частині внутрішній – економічній зоні – і оголошують там про проведення, наприклад, навчань зі стрільб. Це дозволяється. І, відповідно, у них з’являється юридичний привід для того, щоб цю ділянку контролювати. Вони їх (навчання – ред.) завжди роблять на торгових шляхах для того щоб ускладнити мореплавство в такий спосіб. Деякі судна на це, звісно, не зважають, розуміючи що це все по факту фейк" – каже Плетенчук.

Він наголошує, що флот РФ не має таких повноважень у морі, тому намагається офіційно прикриватися навчаннями.

"Для цього немає приводів, немає мандату. Хто взагалі може оголошувати якесь ембарго, наприклад, блокаду? Це мають озвучувати міжнародні організації. І Росія це розуміє чудово, і тому вони вдаються до таких хитрощів. Але при цьому їхня риторика для внутрішнього споживача – вона зовсім інша. У себе в інформаційному і в міжнародному просторі (це звучить – ред.) саме як запобігання контрабанди зброї", - сказав спікер ВМС.

Нагадаємо, станом на середу, 6 вересня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває дев'ять кораблів країни-агресорки Росії. Серед них — носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп сягає до восьми ракет.

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