Росіяни не дозволяють мешканцям окупованих територій спілкуватись з жителями вільної України

Зокрема, на Луганщині задля боротьби з витоком інформації щодо розташування військ ворога окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній України території.

Про це пише Центр національного опору.

Зокрема, після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога, в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.