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Росіяни не дозволяють мешканцям окупованих територій спілкуватись з жителями вільної України

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Росіяни не дозволяють мешканцям окупованих територій спілкуватись з жителями вільної України

На окупованих територіях посилюється терор / Фото: Associated Press

Окупанти намагаються інформаційно ізолювати тимчасово окуповані території й забороняють місцевим спілкування з жителями вільної України.

Зокрема, на Луганщині задля боротьби з витоком інформації щодо розташування військ ворога окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній України території.

Про це пише Центр національного опору. 

Зокрема, після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога, в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.

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Дата публікації
Перегляди
8
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