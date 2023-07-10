Росіяни не дозволяють мешканцям окупованих територій спілкуватись з жителями вільної України

Окупанти намагаються інформаційно ізолювати тимчасово окуповані території й забороняють місцевим спілкування з жителями вільної України.
Зокрема, на Луганщині задля боротьби з витоком інформації щодо розташування військ ворога окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній України території.
Про це пише Центр національного опору.
Зокрема, після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога, в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.
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