Росіяни не готові до військово-морської десантної операції, а загроза ракетних ударів є - Одеська ОДА

Росіяни не готові до військово-морської десантної операції, а загроза ракетних ударів є - Одеська ОДА

Ніч проти середи, 11 травня, в Одесі та області минула без обстрілів.

Зазнаається, що окупанти держави-агресорки не готові до військово-морської десантної операції. Втім, ймовірність ракетних ударів з боку росіян залишається високою.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Дід кабаєв" поки не заспокоюється від своїх поразок на фронті", - наголосив він.

За словами представника ОДА, ситуація на кордоні з невизнаним Придністров'ям залишається напруженою.

"Підсилено охорону державного кордону. Підрозділи ЗСУ готові реагувати на будь-яку, зокрема і збройну, провокацію", - зауважив Братчук.

В обладміністрації також нагадали місцевих мешканців про мінно-вибухову небезпеку на чорноморському узбережжі. "Ворог також завдає ударів по туричній інфраструктурі, яка поки що вдпочиває, готується відкрити туристичний сезон, але не цього року", - додав речник ОВА.

Нагадаємо, розпочалась 77 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти не полишають спроб захопити Донбас: детальніше про ситуаю на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 11 травня.

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