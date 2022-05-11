Росіяни не готові до військово-морської десантної операції, а загроза ракетних ударів є - Одеська ОДА

Ніч проти середи, 11 травня, в Одесі та області минула без обстрілів.
Зазнаається, що окупанти держави-агресорки не готові до військово-морської десантної операції. Втім, ймовірність ракетних ударів з боку росіян залишається високою.
Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Дід кабаєв" поки не заспокоюється від своїх поразок на фронті", - наголосив він.
За словами представника ОДА, ситуація на кордоні з невизнаним Придністров'ям залишається напруженою.
"Підсилено охорону державного кордону. Підрозділи ЗСУ готові реагувати на будь-яку, зокрема і збройну, провокацію", - зауважив Братчук.
В обладміністрації також нагадали місцевих мешканців про мінно-вибухову небезпеку на чорноморському узбережжі. "Ворог також завдає ударів по туричній інфраструктурі, яка поки що вдпочиває, готується відкрити туристичний сезон, але не цього року", - додав речник ОВА.
Нагадаємо, розпочалась 77 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти не полишають спроб захопити Донбас: детальніше про ситуаю на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 11 травня.
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