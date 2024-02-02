Росіяни не можуть доукомплектувати фейкові РАЦСи на окупованих територіях – ЦНС

За майже два роки окупації росіянам так і не вдалося довести до ладу свої фейкові РАЦСи на ТОТ. Причина залишається незмінною – брак кадрів.

Про це пише ЦНС.

За даними підпілля, окупаційна адміністрація Запорізької області не може запустити повноцінну роботу відділів РАЦС у Мелітополі, Енергодарі, Пологах та Токмаку. Традиційно, ворогу не вистачає людей, готових співпрацювати.

"Через "визволителів" більшість населення лишило регіон, а з тих хто вимушено лишився, охочих працювати з ворогом лише маргінальна меншість. Відтак ворог змушений завозити своїх працівників", – зазначають у Центрі.

Проте гарантувати соціальний та фізичний захист РФ не може забезпечити навіть своїм громадянам. Щобільше, перебування в Україні та злочинна діяльність на підтримку окупантів, звісно ж, передбачає певні наслідки. Від них ніхто не застрахований, тож рано чи пізно настане час розплати за скоєне.

Нагадаємо, загарбники на ТОТ, які не залучені в бойових діях, братимуть участь в організації та проведення "виборів президента РФ". Росіяни хочуть продемонструвати понад 80% підтримки диктатора Володимира Путіна.

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