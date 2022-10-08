Росіяни не можуть зрозуміти, як вантажівка з вибухівкою заїхала на Кримський міст

Російські спецслужби наразі з'ясовують, хто і за яких обставин пропустив на Кримський міст вантажівку з вибухівкою.

Представники російських спецслужб наразі намагаються з'ясувати, як вантажівка з вибухівкою змогла в'їхати на Кримський міст.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За словами джерела видання, "виникають питання до чергової зміни, яка пропустила вантажівку, та до роботи обладнання".

Відомо, що на в'їзді до Кримського мосту стоять стаціонарні інспекційно-доглядові радіотехнічні комплекси СТ-6035, за які відповідає управління відомчої охорони Мінтрансу Росії. Вони повинні просвічувати всі транспортні засоби, і якщо вантаж здасться підозрілим, автомобілі повинні зупиняти.

Доглядові комплекси СТ-6035, як заявляється, можуть фіксувати наркотики, вибухівку та хімічні речовини навіть через 60 діб після останнього контакту. Інспекційно-доглядові прилади показують густину металу, його інфрачервоний спектр та інші параметри.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту стався потужний вибух, а потім - пожежа.

У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не пошкоджена.

"Міністр транспорту" Криму Микола Лукашенко повідомив про обмеження руху автомобільною та залізницею на Кримському мосту. У зв'язку з подією окупанти готуються запустити поромну переправу.

Всі подробиці ЧП на Кримському мосту читайте в нашому матеріалі.

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