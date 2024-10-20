Росіяни не повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в полоні: що намагаються приховати

Росіяни можуть затягувати повернення тіла журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у полоні, для того, щоб приховати сліди злочину.

Таку думку висловив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі “Суспільному”.

Він наголосив, що у рамках обміну 18 жовтня тіло журналістки не повернули.

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"Почалася робота відразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощини щодо репатріації тіла. Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо", — зазначив Яценко.

За його словами, причини смерті журналістки досі невідомі так само, як невідомо, чи були до неї застосовані тортури. Однак, затягування репатріації може свідчити про намагання російської сторони приховати сліди ймовірного злочину.

Нагадаємо, про смерть журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні стало відомо 10 жовтня. Українські прокурори докваліфікували відкрите за фактом її зникнення кримінальне провадження – воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

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