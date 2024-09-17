Росіяни не припиняють терор проти мирного населення Сумщини: пролунало 73 вибухи

Стала відома на ситуація на прикордонні Сумської область станом на 21:0016 вересня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 73 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Ворожбянська, Краснопільська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

Миколаївська громада: росіяни здійснили удар КАБ (1 вибух).

Хотінська громада: ворог вдарив КАБ (3 вибухи).

Білопільська громада: здійснено удари КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи) та удари артилерією (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог здійснив удари FPV-дронами (2 вибухи) та атаку БПЛА (12 вибухів).

Ворожбянська громада: здійснено удари дроном-камікадзе типу "Шахед" (3 вибухи).

Дружбівська громада: удари FPV-дронами (2 вибухіи).

Великописарівська громада: росіяни здійснили удари FPV-дронами (2 вибухи), КАБ (2 вибухи) та артилерійський обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: удари FPV-дроном (2 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни здійснили удари КАБ (11 вибухів).

Новослобідська громада: ворог здійснив удари КАБ (5 вибухів).

Шалигинська громада: обстріл з артилерії (5 вибухів) та міномета (3 вибухи).

Росіяни не припиняють терор проти мирного населення Сумщини.

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"Ввечері 16 вересня ворог здійснив авіаційний удар по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу “Шахед”. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 вересня 2024 року росіяни завдали масованого удару по Сумах, а сили ППО намагаються протидіяти ворожим ударам.

Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.

Зауважимо, що вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.

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