Росіяни не сховаються: в ГУР заінтригували новою заявою про далекобійну зброю

Україна зараз випробовує різну зброю, окрім тої, про яку сказали раніше президент Зеленський та секретар РНБО Данілов.

В українській розвідці анонсували нові високоточні удари по РФ.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що між Україною та РФ існує величезна відмінність у підході до застосування зброї. Україна, зокрема, робить ставку на сучасність, технологічність і високоточність.

"Це зброя надзвичайно якісна. Я думаю, ворогу має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію. Зрештою, вони ж на щось розраховували, коли нападали на Україну", - сказав представник української розвідки.

Крім того, Юсов зізнався, що Україна зараз випробовує й іншу зброю, окрім тої, про яку сказали раніше президент Зеленський та секретар РНБО Данілов. За його словами, ці засоби ураження високоточні та високоефективні.

"Результати згаданого засобу та інших, які зараз використовуються, є добрими і позитивними. Можна сказати, що продовження буде", - зауважив Юсов.

На питання про те, куди зможе діставати нова українська далекобійна зброя, представник розвідки відповів так: "Давайте не будемо зараз полегшувати завдання ГРУ ГШ, нехай вони самостійно вивчають всі ці речі. В будь-якому випадку мова йде про комбінування методів, сил і засобів. Думати, що якщо озвучена відстань 700 кілометрів, то вони сховаються на відстані 800 кілометрів, або 1000 — для них точно не має жодних підстав".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як і коли Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ.

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