Росіяни не сприймають Україну як незалежну державу: у цьому переконані 76% опитаних українців

Такі оцінки переважають серед усіх соціально-демографічних груп респондентів, незалежно від їхнього віку, статі, типу населеного пункту, рівня освіти та доходів.

Росіяни не сприймають Україну як незалежну суверенну державу. У цьому переконані 76% українців.

Про це свідчить загальнонаціональне опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, яке проводилось від 8 по 15 серпня 2024 року.

На запитання "Чи сприймають росіяни Україну як незалежну суверенну державу?", 43% респондентів однозначно відповіли , що "ні", ще 33% – "скоріше ні".

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За даними соціологів, такі оцінки переважають серед усіх соціально-демографічних груп респондентів, незалежно від їхнього віку, статі, типу населеного пункту, рівня освіти та доходів.

У регіональному розрізі думка про те, що росіяни не сприймають Україну як незалежну і суверенну державу, так само домінує в усіх макрорегіонах, однак показники дещо відрізняються.

Так, найбільше це переконання поширене в центрі (80,5%) та на заході (78%) і дещо рідше згадується на півдні (72%) та сході (66%), хоча і там становить абсолютну більшість.

Довідково: Опитування проводилося методом face-to-face. Усього було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо, після 2017 року кількість українців, які вважали себе з росіянами "братніми народами" впала з 27% опитаних до 3%.

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