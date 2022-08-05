Росіяни не відмовилися від ідеї "референдуму" на Херсонщині, працюють путінські політтехнологи - ОВА

Окупанти країни-агресорки Росії не відмовилися від проведення "референдуму" на території тимчасово захопленої Херсонської області.

Наразі точної дати проведення псевдореферендуму щодо приєднання області до Російської Федерації немає. Втім, йшлося про 11, 15 вересня.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій в ефірі телемарафону.

За його словами, причиною того, що точна дата наразі невідома, - це влучні дії Збройних сил, а також опір людей. Ситуацію на Херсонщині Бутрій називає дуже критичною та напруженою.

"Орки посилюють терор проти мирного населення. Вони не відмовилися від проведення "референдуму". Там політтехнологи працюють, заїхали різні групи, у яких завдання - створювати фейкові картинки для пропагандистських російських каналів про те, що люди підтримують і хочуть жити в Російській Федерації..." - розповів заступник керівника ОВА.

Як повідомлялося, Москва все ще сподівається на приєднання захоплених територій до РФ. На тимчасово окуповані росіянами українські території приїхали члени путінської партії "Єдина Росія". Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що саме тому функція "єдиноросів" - це підготовка до так званих незаконних референдумів.

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