Росіяни не відмовилися від масованих ракетних ударів: у ЗСУ розповіли про паузу в атаках

Пауза може бути пов'язана з "виборами" в РФ.

Армія агресорки Росії не відмовилась від масованих ракетних ударів по Україні. Пауза ж, ймовірно, пов’язана з "виборами" президента в РФ.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми ретельно відстежуємо активність і стратегічної авіації, зокрема. І розуміємо, що певним чином пауза пов’язана з тим, що немає в повітрі літака типу А-50 - нема навідника, розвідувального центру", - наголосила Гуменюк.

За її словами, останні "операції" російської авіації були "не дуже активними і не дуже результативними". Втім, окупанти не відмовляються від ударів ракетами, адже це "перевага, яку вони мають".

Гуменюк наголошує, що ця ситуація наразі перебуває на особливому контролі. Також представниця зауважила, що завтра, 19 березня, буде чотири тижні, як ворожі ракетоносії не виходили на чергування до морської акваторії.

"Треба враховувати, що кожне попередження про небезпеку – це може бути дуже активна авіація ворога. Може бути залучення і ракетоносіїв (у морі), тому що вони там є, вони споряджені. Цілком ймовірно, що така пауза може бути виправдана завершенням цього відповідального для них етапу - "виборів Путіна", і подальшим посиленням агресії, терору", - сказала Гуменюк.

Як повідомлялося, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що росіяни наблизили потужність "Шахедів" до ядерної зброї. Тепер вони здатні руйнувати багатоповерхівки від останнього до першого поверхів

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