Росіяни не відновлюють захоплені населені пункти, довіра до окупантів втрачається - Гайдай

Втім, досі обіцянки залишаються лише обіцянками в захопленій Попасній, яку від лютого росіяни стирали з лиця землі, а у травні окупували.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Декілька місяців лунали гучні обіцянки, допоки не прийняли рішення залишити все, як є. Тобто взагалі не відновлювати зруйнований населений пункт. За два місяці опалювальний сезон. Однак в жодному із захоплених міст за три-чотири місяці росіянами не зроблено нічого. І не буде, бо не встигнуть", - наголошує Гайдай.

За його словами, повіривши пропаганді деякі мешканці після евакуації повернулися додому. Втім, побачивши на власні очі розруху, поїхали знову.

"Люди (Ред.) побули кілька днів, побачили, що виконуються тільки показові речі для телебачення, і вирішили евакуюватися вдруге. Довіра до окупаційної влади поступово втрачається", - каже голова ОВА.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих Росією територіях проукраїнські активісти не дають росіянам забути про те, де вони. У Лисичанську з'явилися партизани. Проукраїнські мешканці - "добрі люди" розклеїли листівки з "привітами" окупантам та колаборантам.

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