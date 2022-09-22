Росіяни не випускають чоловіків з окупованих територій у бік Запоріжжя

У четвер, 22 вересня, окупанти не дозволили виїз чоловіків віком від 18 до 35 років у бік Запоріжжя на блокпості в тимчасово захопленій Василівці.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На сьогоднішній день є підтверджена інформація, що у Василівці не пропускають до виїзду у бік Запоріжжя чоловіків призовного віку від 18 до 35 років. Тому ще раз звертаюся до всіх насамперед до чоловіків залишити окуповану територію", - порадив він.

Федоров закликав негайно залишити окуповану територію маршрутом "Крим - Грузія".

"В 2014 році у так званих ЛНР/ДНР окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

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