Росіяни не впускають експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після обстрілів - "Енергоатом"

Рашисти обмежують доступ експертам Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС після обстрілів.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

"На пропозицію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС радник генерального директора "Росенергоатома" Ренат Карчаа в коментарі росЗМІ заявив: "Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено", - йдеться у повідомленні.



Водночас Росія намагається звинуватити в обстрілах Україну. "Саме тоді, коли самі ж окупанти і їхні поплічники не допускають експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до перевірки руйнувань, ховаючи таким чином свідчення своїх злочинів", - зазначають в "Енергоатомі".

Обстріл ЗАЕС

Вранці 20 листопада російські окупанти знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Там зафіксували щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС.

У результаті обстрілу пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.

Також зафіксовано три влучання в районі підстанції "Райдуга". Відомості про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються.

В "Енергоатомі" пояснили, що окупанти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Генеральний директор МАГАТЕ "звернувся до обох сторін конфлікту" якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС".

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