"Росіяни не залишають нічого": армія РФ стирає Куп'янськ з лиця землі

Армія Російської Федерації намагається знищити Куп’янськ в Харківській області. Окупанти регулярно атакують місто КАБами.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону.

"Лівобережжя вже фактично знищено. Вся критична інфраструктура, вся цивільна інфраструктура. Кожне підприємство, яке там було, воно знищене ворогом. Ми бачимо тактику, що росіяни не залишають нічого, крім випаленої землі", - наголосив чиновник.

З його слів, по центру міста росіяни скидають керовані авіабомби, вага яких 1500 кг. Лівобережжя та околиці міста регулярно потерпають від КАБів вагою у 250-300 кг.

Нагадаємо, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, чи готується РФ до нового наступу на Харків. Він наголосив, що армія РФ намагається просуватися у Харківській області, аби взяти обласний центр під вогневий контроль.

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