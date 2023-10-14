Росіяни не здатні забезпечити проведення опалювального сезону на ТОТ сходу

Окупанти роблять усе, щоб зіпсувати життя українцям цієї зими.

Російська окупаційна адміністрація не здатна забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях. Передовсім йдеться про Донецьку та Луганську області.

Про це пише Центр національного спротиву.

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За даними джерел у підпіллі, забезпеченість ТОТ сходу України прісною водою складає близько 50% від мінімальної потреби. Так, системи централізованого опалення житлових будинків на ТОТ можуть не отримати достатньо прісної води для успішного проведення опалювального сезону.

Крім цього, додають у ЦНС, нестача прісної води унеможливлює відновлення виробничих процесів на захоплених підприємствах на ТОТ, про яке трублять російські пропагандисти.

"Усі окупанти, які знищили інфраструктуру на ТОТ та поставили місцевих мешканців під загрозу замерзнути у власних домівках, будуть відповідати за свої дії. Списки працівників російських окупаційних адміністрацій вже є у нашому розпорядженні", – акцентують у ЦНС.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі продовжується комунальна криза. Росіяни не здійснюють ремонти й не платять зарплати комунальникам.

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