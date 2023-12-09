Росіяни недооцінюють загрозу від українських агентів в РФ — аналітикиня про ліквідацію Киви

Російські спецслужби недооцінили можливості українських контррозвідувальних органів. Тому такі випадки, як вбивство колаборанта і пропагандиста Іллі Киви на території Росії, стають несподіваними для них.

Зрадник Ілля Кива, найімовірніше, навіть не здогадувався, що за ним дійсно стежать, і недостатньо серйозно ставився до Служби безпеки України.

Про це заявила політична аналітикиня, головна редакторка порталу After Empire Ольга Курносова в ефірі телеканалу FREEДOM.

“Усім уже трошки незатишно. Я думаю, що він абсолютно не здогадувався, хоча і говорив, що за ним стежать. Однак, як і раніше, ходив у найближчий лісок записувати свої відео і, загалом, мабуть, недостатньо серйозно ставився до Служби безпеки України (СБУ). Я б на його місці подумала серйозно, бо в школі вчили в книжках, що партизани, які колаборантів знищують, роблять правильну справу. Тому, як то кажуть, собаці — собача смерть”, — сказала вона.

Курносова зазначила, що, найімовірніше, охорона в колаборантів, які перебралися в Росію — недостатня. Наприклад, у того ж екснардепа України Віктора Медведчука.

“Усе-таки Кива був набагато активнішим у медійному плані, у всіх пропагандистських шоу виконував піруети, тому й був доволі помітним. Але до кожного “Киви” охоронця не підставиш. Проте якийсь охоронець у нього був, але не доріс Кива, щоб його ФСО охороняла. Кива ніким там не був. Але, з іншого боку, звичайно, є люди рангом нижче, за ними наглядає поліція. Отже, поліції було незручно наглядати за Кивою. Ось так вийшло, що бігав, бігав і добігався”, — припустила аналітикиня.

Курносова наголосила, що жоден, хто бере участь у злочинній війні проти українського народу, не повинен почуватися в безпеці.

“Він жив усе-таки в якомусь більш-менш закритому селищі, де периметр сяк-так охоронявся. Зрозуміло, що він не Путін, щоб йому забезпечувати щось вже зовсім таке. Тому, на мій погляд, російські спецслужби недооцінюють можливості українських спецслужб на російській території. Тому так багато відбувається таких подій, несподіваних для них. А якщо ми згадаємо історію з Сєвєромуйським тунелем — це ще набагато потужніша операція, ніж ліквідація Киви, на мій погляд”, — підсумувала Ольга Курносова.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня російські пропагандисти повідомили, що українського колишнього депутата Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков’ї. Згодом в українській розвідці підтвердили смерть зрадника.

Джерела ТСН повідомили, що за вбивством Киви стоїть Служба безпеки України. Йдеться про проведену спецоперацію.

Раніше повідомляли гучні подробиці, де вбили зрадника України Іллю Киву та про його "пророчий" допис.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИВУ ВБИЛИ В ЛІСІ! Співмешканка екснардепа шокувала зізнанням!

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