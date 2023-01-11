Росіяни, ніби в агонії: в Зеленського анонсували наближення кінця окупації Криму

На території незаконно анексованого українського Криму загарбники РФ посилюють переслідування та пропаганду, оскільки відчувають, що наближається кінець окупації.

Про це розповіла постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева на брифінгу.

За її словами, росіяни розуміють, що кінець окупації вже близько і, ніби в агонії, намагаються утримати "владу" в Криму.

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"Наближається кінець окупації – тому трансформуються гасла громадян, тому окупанти агресивніше застосовують механізми переслідування, ніби в агонії намагаються зупинити руйнацію створеної власноруч ілюзії", - сказала Ташева.

Крім того, росіяни продовжують посилювати власну пропаганду на півострові, зокрема про ППО. Так, вона ірочнічно зауважила, що повідомлення пропагандистських ЗМІ зі словами "ПВО поразило все цели" публікується швидше, аніж звучить сигнал повітряної тривоги.

"Уже за годину так звана робота ППО, яку чує весь населений пункт, чарівним чином стає пожежею чи вибухом газового балона, а детонація боєкомплектів стає детонацією збитого невідомого об'єкту", - висловилася Ташева.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко оцінив можливість виходу України на кордони 1991 року до кінця 2023 року за двох сценаріїв - негативного і позитивного. За його словами, звільнити окуповані 2014 року території буде важче, оскільки лінія оборони РФ там буде гальмувати контрнаступ ЗСУ.

Своєю чергою, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомляв, що вже в травні 2023 року Україна звільнить окупований РФ Крим. За його словами, це відбудеться комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

Сходої думки й колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. За його словами, Україна повністю звільнить Крим влітку 2023-го.

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