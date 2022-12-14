Росіяни ніколи не досягнуть того, щоб Україна була у повній темряві – гендиректор ДТЕК

Росіяни можуть робити все, що завгодно, але вони ніколи не досягнуть того, щоб Україна була у повній темряві.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на міжнародній енергетичній конференції.

Він пригадав наслідки масованої російської атаки 23 листопада.

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"Я ніколи не міг уявити ситуацію, що 5 із 6 наших ТЕС зупиняться. Але наступного дня ми зуміли запустити їх і крок за кроком повернули всю генеруючу потужність у систему", - розказав Тімченко.

Він зазначив, що на цій конференції Україна вже залучила близько 1,5 мільярда доларів для відбудови енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, станом на 14 грудня ситуація в енергосистемі залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі, тривають планові та аварійні відключення.

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