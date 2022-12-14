Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни ніколи не досягнуть того, щоб Україна була у повній темряві – гендиректор ДТЕК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
442
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни ніколи не досягнуть того, щоб Україна була у повній темряві – гендиректор ДТЕК

Фото: Associated Press

Росія не досягне повної темряви в Україні.

Росіяни можуть робити все, що завгодно, але вони ніколи не досягнуть того, щоб Україна була у повній темряві.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на міжнародній енергетичній конференції. 

Він пригадав наслідки масованої російської атаки 23 листопада.

"Я ніколи не міг уявити ситуацію, що 5 із 6 наших ТЕС зупиняться. Але наступного дня ми зуміли запустити їх і крок за кроком повернули всю генеруючу потужність у систему", - розказав Тімченко. 

Він зазначив, що на цій конференції Україна вже залучила близько 1,5 мільярда доларів для відбудови енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, станом на 14 грудня ситуація в енергосистемі залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі, тривають планові та аварійні відключення.

На Одещині долають наслідки обстрілів - без світла залишилися півтора мільйона людей

На Одещині долають наслідки обстрілів - без світла залишилися півтора мільйона людей

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
442
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація