Росіяни нищать інфраструктуру: у Василівці пошкоджено очисні споруди, в Гуляйполі відсутній мобзв'язок

Окупанти завдають руйнувань, аби дистредитувати ЗСУ.

Армія країни-агресорки Росії нищить промислову та цивільну інфраструктуру на території Запорізької області.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Окупантиобстріляли Василівку - ймовірно, з селища Михайлівка та села Орлянське. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено очисні споруди. Оскільки усі підступи до об’єкту заміновано, то неможливо оцінити повний обсяг збитків.

"Руйнування тимчасово окупованої Василівки росіяни вели для того, щоб дискредитувати Збройні сили України. Мовляв, українці стріляють по своїх. Не вірте подібним провокаціям: наші воїни ніколи не поставлять під загрозу життя мирного населення", - наголосили в ОДА.

Раніше внаслідок атаки ворога у Гуляйплі була відсутня елекроенергія. Відновити електропостачання вдасться лише тоді, коли Дорожнянка та Пологи будуть звільнені від окупантів. Працівники РЕМу зможуть розпочати ремонтні роботи з відновлення електроенергії. Наразі з цих тимчасово окупованих територій ворог завдає ракетних та артилерійських ударів, цинічно знищуючі цивільну інфраструктуру.

Окрім того, в містах Пологи, Токмак, Гуляйполе, Кам’янка-Дніпровська та смт. Веселе відсутній мобільний зв’язок операторів "Водафон" та "Київстар".

Як повідомлялося, в окупованому Мелітополі почала патрулювати "козача дружина": її створили колаборанти. Місцеві мешканці розповідають, що отримали нові платіжки за комунальні послуги. У них знижені тарифи на опалення та водопостачання.

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