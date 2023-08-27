Росіяни ніяк не відчепляться від Сумщини: унаслідок обстріл з гелікоптеру пошкоджений склад зерна

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 26 серпня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 147 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Великописарівська, Путивльська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (28 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл з АГС (16 вибухів).

Путивльська громада: були мінометні обстріли (15 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів), мінометів (5 вибухів) та обстріл з АГС (20 вибухів).

Юнаківська громада: 19 мін скинув ворог на територію громади.

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Білопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (8 вибухів).

Шалигинська громада: був артобстріл (8 вибухів).

Хотінська громада: росіяни били з артилерії (2 вибухи) та мінометів (2 вибухи). Також був обстріл з танку (5 вибухів) та скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух).

Есманська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптеру НАР (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено склад для зберігання зерна. Також був мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, що раніше росіяни вбили освітян, завдавши удару по школі на Сумщині.

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