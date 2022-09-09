Росіяни обстріляли 23 населених пункти на Запоріжжі: зруйновано десятки цивільних будинків

Поліція за добу зафіксувала 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби ворог обстрілював позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 23 населених пунктах.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Темирівка, Щербаки, Зарічне, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Новояковлівка, Рівнопілля, Гуляйполе, Червоне, Магдалинівка, Степногірськ, Лугівське, Полтавка, Новоданилівка, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Чарівне, Дорожнянка, Загірне, Малі Щербаки, Степове", - йдеться у повідомлені.

До поліції надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Також впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1137 людей, з них 235 – діти.

Читайте також: